Нейросеть показала Киану Ривза в образе Джона Уика в Москве

Журналисты с помощью нейросети Midjourney представили Джона Уика в исполнении Киану Ривза в Москве. На изображениях киллер со славянскими корнями посещает известную сеть закусочных, едет в метро, ставит в церкви свечку, думает о жизни в Большом театре и выгуливает собаку на улицах столицы России.

Киану Ривз в образе Джона Уика в Москве

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

«Джон Уик 4» уже идёт в кинотеатрах России. Лента уже поставила в стране новый рекорд. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за первые выходные лента собрала 300 млн рублей — теперь это лучший результат франшизы. Для сравнения: третья часть собрала за первый уикенд 226 млн рублей.

«Джон Уик 4» имеет все шансы стать самым кассовым фильмом франшизы в России. Для этого ленте нужно собрать ещё 120 млн рублей — скорее всего, новый рекорд будет установлен уже по итогам грядущих выходных.