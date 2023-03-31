Нейросеть показала Киану Ривза в образе Джона Уика в Москве

Журналисты с помощью нейросети Midjourney представили Джона Уика в исполнении Киану Ривза в Москве. На изображениях киллер со славянскими корнями посещает известную сеть закусочных, едет в метро, ставит в церкви свечку, думает о жизни в Большом театре и выгуливает собаку на улицах столицы России.
Киану Ривз в образе Джона Уика в Москве
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
«Джон Уик 4» уже идёт в кинотеатрах России. Лента уже поставила в стране новый рекорд. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за первые выходные лента собрала 300 млн рублей — теперь это лучший результат франшизы. Для сравнения: третья часть собрала за первый уикенд 226 млн рублей.
«Джон Уик 4» имеет все шансы стать самым кассовым фильмом франшизы в России. Для этого ленте нужно собрать ещё 120 млн рублей — скорее всего, новый рекорд будет установлен уже по итогам грядущих выходных.
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