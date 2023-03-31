В Resident Evil 4 нашли мощнейшее оружие против боссов — это золотые яйца

Игроки обнаружили в ремейке Resident Evil 4 забавный способ быстро убивать боссов и различных мощных врагов. Их очень легко «выносить», метая в них золотые яйца, которые, как и обычные, можно найти на локациях.
Золотые яйца можно не только можно есть и продавать, но и метать во врагов. Пользователь «Твиттера» и известная стримерша под ником TheLarxa показала, как она с двух золотых яиц убила Салазара. Девушка играла на сложности «хардкор». По её словам, один бросок золотого яйца снимает с босса около 70% его жизней.
На YouTube есть и другие подобные видео, в которых игроки убивают босса яйцами.
Убийство Салазара в ремейке Resident Evil 4 с помощью золотых яиц
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Capcom.
Видео доступно на YouTube-канале Ω VictorKratos Ω. Права на видео принадлежат Capcom.
Оказалось, что ремейк Resident Evil 4 не совсем идеально работает не только на консолях, но и на ПК. К этому выводу недавно пришёл специалист Digital Foundry Алекс Батталия.
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