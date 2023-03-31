Звезда «Гарри Поттера» почтил память Робби Колтрейна в его день рождения
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Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон написал небольшое обращение в честь прошедшего 30 марта дня рождения Робби Колтрейна, который в киносаге играл добродушного великана-волшебника Хагрида. К сожалению, актёр не дожил до своего 73-летия — он покинул этот мир в октябре прошлого года после тяжёлой болезни.
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Фелтон вспомнил, что Роберт удивительным образом сочетал в себе качества и ребёнка, и взрослого, чем располагал к себе детей.
Мы просто хотели быть детьми: непослушными, озорными и жизнерадостными. Робби тоже этого хотел. В нём было больше озорства, чем в забитой общей гостиной Слизерина. Он мог подурачиться с каждым из нас. Но умом он был взрослым, а сердцем — ребёнком. Он всегда старался поднять нам настроение и как следует рассмешить.
Том также заявил, что Робби Колтрейн многому его научил, просто подавая ему пример своей работой. По словам актёра, Колтрейн при всём своём профессионализме никогда не относился к себе слишком серьёзно.
Думаю, если бы Робби относился к себе слишком серьёзно, если бы он забыл бы, как быть добрым, и Хагрида бы не было. Без Хагрида не было бы Хогвартса. Никто и никогда не смог бы сыграть этого добродушного великана-волшебника хотя бы наполовину так же хорошо, как мой дорогой друг Робби Колтрейн, которого нам так не хватает.
Роберт добился популярности благодаря роли полувеликана-полуволшебника Рубеуса Хагрида в киносаге «Гарри Поттер». Он также блистал в картинах «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «И целого мира мало» и в ряде других. А за роль в детективном сериале «Метод Крекера» он три раза подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль.
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