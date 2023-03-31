Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон почтил память Робби Колтрейна в его день рождения

Звезда «Гарри Поттера» почтил память Робби Колтрейна в его день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон написал небольшое обращение в честь прошедшего 30 марта дня рождения Робби Колтрейна, который в киносаге играл добродушного великана-волшебника Хагрида. К сожалению, актёр не дожил до своего 73-летия — он покинул этот мир в октябре прошлого года после тяжёлой болезни.

Материалы по теме
Умер актёр Робби Колтрейн, Хагрид из «Гарри Поттера»

Фелтон вспомнил, что Роберт удивительным образом сочетал в себе качества и ребёнка, и взрослого, чем располагал к себе детей.

Мы просто хотели быть детьми: непослушными, озорными и жизнерадостными. Робби тоже этого хотел. В нём было больше озорства, чем в забитой общей гостиной Слизерина. Он мог подурачиться с каждым из нас. Но умом он был взрослым, а сердцем — ребёнком. Он всегда старался поднять нам настроение и как следует рассмешить.

Том также заявил, что Робби Колтрейн многому его научил, просто подавая ему пример своей работой. По словам актёра, Колтрейн при всём своём профессионализме никогда не относился к себе слишком серьёзно.

Думаю, если бы Робби относился к себе слишком серьёзно, если бы он забыл бы, как быть добрым, и Хагрида бы не было. Без Хагрида не было бы Хогвартса. Никто и никогда не смог бы сыграть этого добродушного великана-волшебника хотя бы наполовину так же хорошо, как мой дорогой друг Робби Колтрейн, которого нам так не хватает.
Материалы по теме
Звёзды «Гарри Поттера» почтили память Робби Колтрейна, Хагрида из фильмов
Роберт добился популярности благодаря роли полувеликана-полуволшебника Рубеуса Хагрида в киносаге «Гарри Поттер». Он также блистал в картинах «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «И целого мира мало» и в ряде других. А за роль в детективном сериале «Метод Крекера» он три раза подряд выигрывал премию BAFTA за лучшую мужскую роль.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023