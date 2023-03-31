Стримеру в Dota 2 задонатили $ 40 тыс. за стрим — это мог быть принц Саудовской Аравии

Популярный англоязычный стример Жан Gorgc Стефановски во время одной из последних трансляций получил донат в размере $ 40 тыс. — это чуть больше 3 млн рублей.
Пожертвование сделал пользователь под никнеймом Ali. Стример и зрители в чате предположили, что это мог сделать наследный принц Саудовской Аравии, известный своей любовью к Dota 2.
Видео доступно на YouTube-канале Dotamon. Права на видео принадлежат Gorgc.
Ранее пользователь Dota 2 из Саудовской Аравии набрал самый большой уровень Боевого пропуска в Dota 2, потратив на это десятки тысяч долларов. Сам он представляется как принц Абдулла ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. По некоторым данным, именно он проспонсировал аниме-сериал «Дота: Кровь дракона» на Netflix.
Является ли он на самом деле представителем королевской семьи Саудовской Аравии и он ли отправил донат Горцу, точно неизвестно.
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