В War Thunder добавят советских роботов из Atomic Heart

Gaijin Entertainment объявила о коллаборации с Mundfish. В рамках сотрудничества в условно-бесплатный военный экшен War Thunder добавят советских роботов из ретрофутуристической Atomic Heart.
Все роботы из Atomic Heart будут подробно воссозданы в War Thunder по дизайн-документам Mundfish. Каждый будет обладать уникальными навыками. Например, обезьяноподобная «машина» МА-9 «Беляш» умеет лазать по вертикальным поверхностям. А робот NA-T256 «Наташа» — идеальна как поддержка. Он оснащён реактивным ранцем, противопехотными минами и системой залпового огня «Катюша 3.0». Ещё в военный симулятор добавят грузового робота МТУ-7 «Шмель», у него есть лазерная установка. Также в игре появится малогабаритный беспилотник ЛУК-1 «Сипуха» с автоматическими пулемётами.
Фото: Gaijin Entertainment
Пока точно неизвестно, когда роботы из Atomic Heart станут доступны в War Thunder. Студия Gaijin Entertainment раскроет подробности позже.
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