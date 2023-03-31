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Авторы «Форсажа 10» выпустили видео со съёмок семейного фильма

Авторы «Форсажа 10» выпустили видео со съёмок семейного фильма
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Создатели боевика «Форсаж 10» презентовали небольшой ролик под названием «Для фанатов и семьи». В нём замешаны кадры из фильма, эпичные отрывки со съёмок, а также комментарии актёров.

Видео, посвящённое «Форсажу 10»

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Форсаж 10» — десятый фильм саги «Форсаж», открывает заключительные главы одной из самых известных и популярных мировых франшиз в кинематографе, которая переживает уже третье десятилетие и продолжает развиваться с тем же основным составом и персонажами, что и в самом начале.

Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье и Вин Дизель недавно дали интервью изданию Total Film, в котором поговорили про франшизу, работу над ней и многом другом.

Как отметил Летерье, завершение франшизы дало ему некую свободу. Постановщик подчеркнул, что финал дал ему возможность поднять ставки так сильно, как никогда.

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