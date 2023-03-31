В России вышел вестерн «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским

Сегодня, 31 марта, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоялась премьера вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли. Фильм доступен на площадке только с русской озвучкой.

Фото: «Кинопоиск»

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.

Изначально лента получала высочайшие отзывы всё на том же «Кинопоиске» — в какой-то момент фильм дошёл до невероятных 9,4/10. Впоследствии администрация сайта скрыла рейтинг фильма, и он до сих пор там не появился. А на агрегаторе IMDb рейтинг вестерна составляет 4,5 балла из 10 на основе 2 тыс. отзывов.