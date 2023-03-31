Авторы сериала The Last of Us вовсю готовятся к съёмкам второго сезона

Авторы сериала The Last of Us уже вовсю готовятся к съёмкам продолжения. Совсем недавно они утвердили локации для съёмок второго сезона. Продолжение будут снимать в канадском городе Ванкувер. Об этом сообщило издание Deadline. Напомним, первый сезон тоже снимался в Канаде — в городе Калгари.
В этом месяце актриса Белла Рэмзи стала гостем «Шоу Джонатана Росса». В беседе с ведущим девушка рассказала, когда примерно ждать выхода второго сезона сериала The Last of Us. Она уверена, что продолжение постапокалиптической драмы начнут снимать в этом году или в начале 2024-го.
По её мнению, сама премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года, а может, и в 2025-м.
Финал первого сезона The Last of Us вышел 12 марта. Известно, что исполнительный продюсер шоу Крэйг Мэйзин уже пишет сценарий продолжения.
- 31 марта 2023
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