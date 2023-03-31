Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Брутальный женский бой в «Форсаже 10» сняли без участия режиссёра

Брутальный женский бой в «Форсаже 10» сняли без участия режиссёра
Комментарии

Одну крайне брутальную сцену боя между героинями Мишель Родригес (Летти Ортис) и Шарлиз Терон (Сайфер) из «Форсажа 10» сняли без режиссёра. В этом в интервью изданию Vanity Fair призналась Мишель. Актриса отметила, что Шарлиз — «настоящий монстр». Отрывок из этой действительно жёсткой сцены боя показали в дебютном трейлере боевика.

Материалы по теме
Видео
«Я разрушу твою семью». Вышел первый трейлер «Форсажа 10»
Могу просто сказать, что это не шутка, Шарлиз — монстр. Мы сняли с ней боевой эпизод для «Форсажа 10» без режиссёра.

Напомним, в самом начале производства «Форсажа 10» авторы столкнулись с рядом проблем. В результате проект покинул режиссёр Джастин Лин, а его место занял постановщик Луи Летерье, наиболее известный по лентам «Иллюзия обмана» и «Невероятный Халк».

Материалы по теме
«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран. Франшиза тотально деградировала
«Форсаж 10» оскандалился ещё до выхода на экран. Франшиза тотально деградировала

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023