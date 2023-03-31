Брутальный женский бой в «Форсаже 10» сняли без участия режиссёра

Одну крайне брутальную сцену боя между героинями Мишель Родригес (Летти Ортис) и Шарлиз Терон (Сайфер) из «Форсажа 10» сняли без режиссёра. В этом в интервью изданию Vanity Fair призналась Мишель. Актриса отметила, что Шарлиз — «настоящий монстр». Отрывок из этой действительно жёсткой сцены боя показали в дебютном трейлере боевика.

Могу просто сказать, что это не шутка, Шарлиз — монстр. Мы сняли с ней боевой эпизод для «Форсажа 10» без режиссёра.

Напомним, в самом начале производства «Форсажа 10» авторы столкнулись с рядом проблем. В результате проект покинул режиссёр Джастин Лин, а его место занял постановщик Луи Летерье, наиболее известный по лентам «Иллюзия обмана» и «Невероятный Халк».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.