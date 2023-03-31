Соавтор «Аватара 2» напишет сценарий «Фантастической четвёрки» от Marvel

По информации издания The Hollywood Reporter, фильму «Фантастическая четвёрка» от Marvel наконец-то нашли сценариста. Им станет Джош Фридман, который выступил соавтором «Аватара 2» и шоураннером «Основания» от Apple.
Напомним, режиссёром картины числится Мэтт Шекман, снявший сериал «ВандаВижен». Актёрский состав фильма по-прежнему не раскрыли, однако это точно должны сделать до конца этого года.
О чём будет сюжет «Фантастической четвёрки», неизвестно. Для многих фанатов этот фильм — самый ожидаемый из всех будущих проектов Marvel Studios. Особенно после провальной версии картины 2015 года, которая собрала очень плохие оценки от критиков и аудитории.
Выход фильма запланирован на 14 февраля 2025 года, а съёмочный процесс должен начаться в начале 2024-го. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.
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