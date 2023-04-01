Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Electronic Arts ликвидировала в России юридическое лицо

Electronic Arts ликвидировала в России юридическое лицо
Аудио-версия:
Комментарии

По данным единого реестра, Electronic Arts ликвидировала в России своё юридическое лицо. Согласно выписке EA, информация о прекращении её деятельности через ликвидацию внесена в реестр 31 марта этого года.

Electronic Arts официально работала в России с 2007 года. В марте прошлого года компания приостановила продажи своих игр на территории РФ. А в ноябре 2022-го она окончательно закрыла свой офис в Москве.

Electronic Arts известна как издатель популярных игровых серий Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также цикла футбольных симуляторов FIFA.

Издание Insider Gaming опубликовало примерные даты выхода «Команды сезона» в FIFA 23 Ultimate Team. Как и всегда, её разделят на части и будут выпускать каждый вторник и пятницу начиная с 18 апреля. Источники отмечают, что планы EA Sports ещё могут измениться, поэтому даты могут оказаться не совсем точными.

Материалы по теме
«Команда сезона» в FIFA 23 выйдет в середине апреля — Insider Gaming
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023