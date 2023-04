Electronic Arts ликвидировала в России юридическое лицо

По данным единого реестра, Electronic Arts ликвидировала в России своё юридическое лицо. Согласно выписке EA, информация о прекращении её деятельности через ликвидацию внесена в реестр 31 марта этого года.

Electronic Arts официально работала в России с 2007 года. В марте прошлого года компания приостановила продажи своих игр на территории РФ. А в ноябре 2022-го она окончательно закрыла свой офис в Москве.

Electronic Arts известна как издатель популярных игровых серий Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также цикла футбольных симуляторов FIFA.

Издание Insider Gaming опубликовало примерные даты выхода «Команды сезона» в FIFA 23 Ultimate Team. Как и всегда, её разделят на части и будут выпускать каждый вторник и пятницу начиная с 18 апреля. Источники отмечают, что планы EA Sports ещё могут измениться, поэтому даты могут оказаться не совсем точными.