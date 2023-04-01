Режиссёры «Мстителей» назвали свой новый сериал ответом Джеймсу Бонду

До премьеры дорогого и амбициозного шпионского сериала «Цитадель» осталось несколько недель — премьера намечена на 28 апреля. Авторы шоу — режиссёры «Мстителей: Финал» и других картин Marvel Джо и Энтони Руссо — недавно заявили, что в новом проекте они интересным образом обыграли шаблоны кинофраншизы о Джеймсе Бонде.

Братья Руссо также признались, что очень любят фильмы о Джеймсе Бонде. По их словам, кинофраншиза по мотивам серии романов Яна Флеминга сильно на них повлияла.

Руссо уверяют, что их задача в «Цитадели» не в том, чтобы представить ещё одну версию Джеймса Бонда, а в том, чтобы дать зрителю уникальный опыт.

Наша задача как рассказчиков не в том, чтобы представить ещё одну версию Бонда. Наша задача как рассказчиков — дать зрителю свежий опыт, который взволнует и удивит. Надеюсь, мы справимся с этой задачей.

Сериал расскажет о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли сыграли Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Производство первого сезона обошлось Amazon в $ 200 млн.