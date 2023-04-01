Netflix сократит выпуск фильмов и сосредоточится на качестве

Netflix решилась на реструктуризацию своего киноподразделения. Компания также планирует сократить выпуск своих фильмов, сосредоточившись не на их количестве, а на качестве. Об этом сообщил Bloomberg.
Сейчас Netflix ежегодно выпускает в среднем 50 картин, но не все они отличаются качеством. Поэтому компания решила пересмотреть свой подход к выпуску фильмов. В результате смены курса свои посты покинули Лиза Нишимура, более 15 лет отвечавшая за стендапы, малобюджетные и документальные фильмы онлайн-кинотеатра, и вице-президент киноподразделения Netflix Ян Брик. Он занимал эту должность более 10 лет.
Некоторые фильмы Netflix получают престижные кинонаграды. Например, «На западном фронте без перемен» получил четыре «Оскара». Многие ленты онлайн-кинотеатра становятся абсолютными хитами с десятками миллионов просмотров. Одна из таких — новый детектив «Достать ножи 2».
В этом году Netflix выпустит около 50 фильмов, в 2022-м компания выпустила более 80 лент.
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