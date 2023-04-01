Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix сократит выпуск фильмов и сосредоточится на качестве

Netflix сократит выпуск фильмов и сосредоточится на качестве
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix решилась на реструктуризацию своего киноподразделения. Компания также планирует сократить выпуск своих фильмов, сосредоточившись не на их количестве, а на качестве. Об этом сообщил Bloomberg.

Сейчас Netflix ежегодно выпускает в среднем 50 картин, но не все они отличаются качеством. Поэтому компания решила пересмотреть свой подход к выпуску фильмов. В результате смены курса свои посты покинули Лиза Нишимура, более 15 лет отвечавшая за стендапы, малобюджетные и документальные фильмы онлайн-кинотеатра, и вице-президент киноподразделения Netflix Ян Брик. Он занимал эту должность более 10 лет.

Некоторые фильмы Netflix получают престижные кинонаграды. Например, «На западном фронте без перемен» получил четыре «Оскара». Многие ленты онлайн-кинотеатра становятся абсолютными хитами с десятками миллионов просмотров. Одна из таких — новый детектив «Достать ножи 2».

Материалы по теме
На Netflix вышло «Загадочное убийство 2» — детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон

В этом году Netflix выпустит около 50 фильмов, в 2022-м компания выпустила более 80 лент.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023