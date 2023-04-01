Главный редактор Marvel Comics теперь работает на Amazon

Amazon Studios заключила с уже бывшим главным редактором Marvel Comics Джо Кесадой эксклюзивный договор. Согласно ему, Джо теперь будет создавать сериалы и фильмы для онлайн-кинотеатра Prime Video. Сообщается, что Кесаде доверили адаптацию комиксов, правами на которые владеет Amazon.

Я не могу выразить, насколько я взволнован тем, что присоединяюсь к семье Amazon Studios. С того момента, как Ник Пеппер, Мэтт Кинг и их команда обратились ко мне, стало ясно, что мы говорим на одном языке и преследуем одни и те же творческие цели.

Кесада проработал в Marvel Comics 24 года. Он приложил руку к массе культовых комиксов и сюжетных арок. Например, он участвовал в создании «Гражданской войны», «Эры Альтрона», а также помог в создании Майлза Моралеса и мисс Марвел.