Главный редактор Marvel Comics теперь работает на Amazon
Поделиться
Amazon Studios заключила с уже бывшим главным редактором Marvel Comics Джо Кесадой эксклюзивный договор. Согласно ему, Джо теперь будет создавать сериалы и фильмы для онлайн-кинотеатра Prime Video. Сообщается, что Кесаде доверили адаптацию комиксов, правами на которые владеет Amazon.
Я не могу выразить, насколько я взволнован тем, что присоединяюсь к семье Amazon Studios. С того момента, как Ник Пеппер, Мэтт Кинг и их команда обратились ко мне, стало ясно, что мы говорим на одном языке и преследуем одни и те же творческие цели.
Кесада проработал в Marvel Comics 24 года. Он приложил руку к массе культовых комиксов и сюжетных арок. Например, он участвовал в создании «Гражданской войны», «Эры Альтрона», а также помог в создании Майлза Моралеса и мисс Марвел.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
17:15
-
16:44
-
16:05
-
15:28
-
14:50
-
14:07
-
13:52
-
13:15
-
12:57
-
12:27
-
03:47
-
03:28
-
01:38
-
00:46
-
00:02
- 31 марта 2023
-
23:30
-
21:42
-
21:24
-
21:22
-
20:52
-
20:31
-
19:58
-
19:42
-
19:20
-
18:52
-
18:22
-
18:16
-
17:47
-
17:15
-
16:35
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:02
Партнерский контент