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Создатель The Last of Us набил татуировку по мотивам вселенной

Создатель The Last of Us набил татуировку по мотивам вселенной
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Создатель The Last of Us и сопрезидент студии Naughty Dog Нил Дракманн сделал татуировку — теперь на его предплечье красуется выкидной нож Элли, кровоподтёки и цикада — один из символов знаменитой постапокалиптической вселенной.

Татуировка автора The Last of Us Нила Дракманна

Фото: Twitter

Ремейк The Last of Us вышел на ПК 28 марта и стал одним из худших релизов Sony на платформе. Проект страдает от множества технических проблем, включая нестабильную производительность, вылеты и множество графических багов.

Вчера, 31 марта, студия Naughty Dog обратилась к игрокам, которые оказались крайне недовольны техническим состоянием ремейка The Last of Us на ПК. Разработчики заявили, что совместно с командой из Iron Galaxy упорно трудятся над исправлением всевозможных проблем игры.

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