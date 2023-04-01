Epic Games прекратит найм работников и сократит расходы

Epic Games планирует сократить свои расходы и приостанавливает найм сотрудников. При этом компания пока не будет сокращать штатных работников. Об этих планах рассказал операционный директор корпорации Дэниел Вогель во внутренней рассылке, которую опубликовал журналист Джейкоб Вульф.

По заверению Вогеля, компания также пересмотрела приоритеты и обозначила пять проектов, на которые перекинут сотрудников.

Пять важнейших проектов Epic Games

Редактор Unreal Editor для Fortnite. Метавселенная LEGO. Пятая глава Fortnite. Rocket League Racing. Виртуальный музыкальный фестиваль от Harmonix.

В письме Вогеля также говорится, что Epic Games сейчас подбирает «оптимальные варианты сокращения затрат». Компания может передать часть задач на аутсорс и частично автоматизировать отдел техподдержки. А тех, кто уходит из компании по своему желанию, заменять не будут, корпорация будет искать способы распределять обязанности ушедших сотрудников между теми, кто остаётся.

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Отмечается, что Epic Games сокращает затраты впервые после бешеного успеха Fortnite.