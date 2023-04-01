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Фильм «Убийцы цветочной луны» станет самым длинным фильмом Леонардо Ди Каприо

Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо будет идти целых четыре часа
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Новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли будет идти целых четыре часа. Об этом сообщило издание Variety. Напомним, хронометраж «Ирландца» — последней полнометражной ленты великого постановщика — составляет 3,5 часа.

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском фестивале. Новый фильм с Леонардо Ди Каприо впервые покажут 20 мая в кинотеатре Grand Théâtre Lumière. Таким образом, критики посмотрят ленту ровно за пять месяцев до её выхода в кинотеатрах.

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Фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо покажут за пять месяцев до премьеры

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Джесси Племонс («Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Также здесь сыграл свою вторую крупную роль за долгие годы оскароносный Брендан Фрейзер.

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