Фильм «Подземелья и драконы» может собрать за первые выходные более $ 40 млн

Новый фэнтезийный боевик «Подземелья и драконы: Честь среди воров» уже начали показывать в кинотеатрах. По данным The Hollywood Reporter, в эти выходные лента может заработать $ 40 млн, хотя раньше аналитики были уверены, что она еле соберёт $ 30 млн.

Новая экранизация культовой настольной игры Dungeons & Dragons в пятницу принесла авторам $ 15,3 млн. Сейчас картину показывают в более чем 3 тыс. кинозалов в США. Помимо Америки, картина стартовала в прокате в 50 других странах, в том числе и в Британии и Китае.

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Бюджет «Чести среди воров» — $ 150 млн. Получается, чтобы окупиться и принести прибыль, фильму нужно получить с проката минимум $ 300 млн.

По сюжету «Подземелий и драконов: Честь среди воров» группа разношёрстных героев сражается со злом, чтобы не дать тьме окутать мир. Кроме того, команда затевает крайне дерзкое ограбление. Главные роли в фильме исполнили: Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант, Хлоя Коулмэн и другие.