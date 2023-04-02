Новую актрису озвучки Ады Вонг в Resident Evil 4 атаковали агрессивные фанаты

В ремейке Resident Evil 4 в очередной раз сменилась актриса озвучки Ады Вонг — обаятельной и таинственной девушки, преследующей свои цели. Если в недавней Resident Evil 2 её отыгрывала Джолин Андерсон, то в новинке её образ воплотила американская актриса китайского происхождения Лили Гао.
На днях девушка выпустила пост на своей странице в социальной сети, в котором поздравила команду разработчиков с долгожданным релизом. Как вдруг в комментарии под записью пришли агрессивно настроенные фанаты. Гао начали обвинять в том, что она испортила их любимого персонажа, попутно оскорбляя её за новый голос персонажа.
Судя по всему, девушка болезненно восприняла такую реакцию: через некоторое время она отключила комментарии в своих соцсетях, сперва полностью удалив их. Непонятно, почему фанаты атаковали актрису озвучки, если прошлую артистку Джолин Андерсон не стала нанимать сама Capcom из-за того, что та вступила в профсоюз.
Разработчики тем временем хранят молчание и никак не комментируют произошедшее.
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