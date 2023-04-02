Фото: Леди Гага на знаменитой лестнице на съёмках «Джокера 2»

В Сети опубликовали ещё несколько фотографий со съёмок сиквела «Джокера». Судя по новым фото, во второй части снова покажут высокую лестницу из первого фильма, на которой танцевал антигерой Артур Флек. На изображениях — Леди Гага, которая играет пособницу Джокера — Харли Квинн.

На кадрах также можно увидеть режиссёра ленты Тодда Филлипса, который что-то обсуждает с Леди Гагой.

Леди Гага и Тодд Филлипс на съёмках «Джокера: Безумие на двоих»

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Ранее обнародовали порцию фотографий со съёмок «Джокера 2» с Хоакином Фениксом в образе потрёпанного антигероя, который в грязной одежде и с размазанным на лице гримом идёт по улице, а потом сидит и с грустным видом курит.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.