Джефф Грабб раскрыл расписание летних игровых презентаций

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб опубликовал список летних игровых презентаций. По его словам, Sony 8 июня проведёт большую презентацию PlayStation — до старта мероприятия Summer Game Fest. Какие игры покажет компания, он не озвучил. Но велика вероятность, что она готовит демонстрацию мультиплеерной игры по The Last of Us и сиквела Spider-Man.

Джефф также уверен, что 11 июня Microsoft проведёт ивент, посвящённый Xbox и Bethesda, где раскроют массу подробностей о масштабном приключении Starfield. А 12 июня информацией о новинках на своём ивенте поделится Ubisoft.

Список грядущих летних игровых презентаций (по мнению Джеффа Грабба)

8 июня

Summert Game Fest.

PlayStation Showcase.

9-10 июня

Keigh3 Days of Play.

11 июня

Xbox + Bethesda Showcase.

Starfield Direct.

12 июня

Ubisoft Forward.

Организация ESA официально объявила об отмене выставки Е3 2023, которая должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Это уже третья неудачная попытка компании вернуться на выставку после начала пандемии.