Marvel поделилась небольшим тизером и кадрами из «Стражей Галактики 3»

Marvel опубликовала новый небольшой тизер «Стражей Галактики 3», а также несколько свежих кадров из фильма. Авторы в ролике напомнили, что предпродажа билетов на просмотр ленты стартует совсем скоро — с 3 апреля.
Тизер «Стражей Галактики 3»
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.
Новые кадры из «Стражей Галактики 3»
Фото: Marvel Entertainment
Фото: Marvel Entertainment
Фото: Marvel Entertainment
Фото: Marvel Entertainment
«Стражи Галактики 3» будут одним из самых продолжительных фильмов киновселенной Marvel. Согласно данным издания The Direct, обратившим внимание на сайт Atomic Tickets, хронометраж ленты составит 2 часа и 29 минут.
«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая. До России лента, скорее всего, не доберётся.
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