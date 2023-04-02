В Windows 11 добавят автоматический регулятор яркости экрана

В Windows 11 планируют добавить адаптивный регулятор яркости экрана. Эта функция уже включена в тестируемой версии операционной системы.
Яркость в Windows 11 на ПК и ноутбуках будет автоматически регулироваться с помощью анализа приложений, которые пользователь видит на экране. Система будет подгонять яркость так, чтобы у пользователя не уставали глаза. По словам инженеров Microsoft, новая функция — это не только забота о людях, но и эффективный способ экономии электроэнергии на ПК, а также аккумуляторов на ноутбуках.
Фото: Microsoft
Недавно для Windows 11 под версией 21H2 вышло обновление KB5023774, вместе с которым на операционной системе перестала запускаться Red Dead Redemption 2. При попытке запуска игры через лаунчер Rockstar Games Launcher ничего не происходит, а затем кнопка «Играть» вновь становится активной, как будто пользователь уже вышел из игры.
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