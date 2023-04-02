Умер знаменитый японский композитор Рюити Сакамото

На 72-м году жизни из мира ушёл культовый японский композитор Рюити Сакамото. В июне 2022-го Сакамото признавался, что борется с раком.
Рюити Сакамото — первый японец в истории, который получил «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек. Статуэткой его наградили за музыку к фильму «Последний император» режиссёра Бернардо Бертолуччи.
Рюити Сакамото также написал музыку к фильмам «Под покровом небес» и «Маленький Будда», которые тоже поставил Бертолуччи. Ещё композитор прославился как автор музыки к ленте «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы. В этой картине он также сыграл одну из ролей, а его коллегой на съёмочной площадке был знаменитый музыкант и актёр Дэвид Боуи.
Сакамото начал играть на фортепиано в три года, а в десять лет он начал сам сочинять музыку. Рюити учился в Токийском университете искусств. В 1970-х он основал группу Yellow Magic Orchestra, которая в итоге повлияла на всю японскую электронную сцену.
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