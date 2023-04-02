«Джон Уик 4» уже собрал в мировом прокате $ 200 млн — второй лучший результат в серии

По итогам второй недели проката сборы «Джона Уик 4» превысили $ 200 млн. Таким образом, он стал вторым самым кассовым фильмом франшизы.

Лидером по объёму прибыли по-прежнему остаётся третья часть экшен-цикла — она суммарно заработала почти $ 328 млн, вторая в своё время получила с проката более $ 170 млн, а первый фильм киносаги принёс авторам более $ 86 млн.

Топ фильмов франшизы «Джон Уик» по уровню прибыли

«Джон Уик 3» (бюджет $ 55 млн) — сборы более $ 327 млн.

(бюджет $ 55 млн) — сборы более $ 327 млн. «Джон Уик 4» (бюджет $ 90 млн) — сборы более $ 200 млн.

(бюджет $ 90 млн) — сборы более $ 200 млн. «Джон Уик 2» (бюджет $ 40 млн) — сборы более $ 170 млн.

(бюджет $ 40 млн) — сборы более $ 170 млн. «Джон Уик» (бюджет $ 20 млн) — сборы более $ 86 млн.

Напомним, прокат «Джона Уика 4» ещё не завершился. У экшена ещё есть шанс обойти по прибыли третью часть.

«Джон Уик 4» вышел в России 23 марта и по итогам восьми дней проката заработал в стране больше 440 млн рублей. Это абсолютный рекорд франшизы: раньше лидерство удерживала третья часть серии, которая собрала 438,9 млн рублей.