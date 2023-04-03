Крис Эванс готов вернуться к роли Капитана Америки в будущих фильмах Marvel

Капитан Америка в исполнении Криса Эванса сыграл одну из важнейших ролей в становлении киновселенной Marvel. Дебютировав в 2011 году в фильме «Первый мститель», актёр прочно закрепил себя в образе культового и крайне справедливого супергероя. В своём амплуа артист пробыл до фильма «Мстители: Финал», после чего передал щит своему напарнику Сэму.
На днях Крис Эванс посетил выставку C2E2 2023 и ответил на несколько вопросов от фанатов. Самой главной темой обсуждений стало потенциальное возвращение актёра к своей роли. Эванс признался, что очень любит персонажа — и он с радостью вернётся к нему, однако это произойдёт точно не в ближайшее время.
Я очень люблю эту роль, Кэп так много значит для меня. Думаю ли я, что есть ещё истории Стива Роджерса, которые можно рассказать? Конечно, но в то же время — я очень дорожу этим образом. Возвращение к роли в ближайшее время мне кажется неправильным решением.
Слухи о потенциальном возвращении Эванса появились после анонса пятой и шестой фаз киновселенной Marvel. Самым главным элементом будущих фильмов станут мультивселенные — именно так в следующих «Мстителях» могут ввести не только Капитана Америку, но и Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего.
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