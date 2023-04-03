Первый трейлер «Секретного вторжения» — сериала Marvel о вторжении пришельцев на Землю

Marvel выпустила дебютный трейлер «Секретного вторжения» — нового мини-сериала Marvel, рассказывающего о борьбе Ника Фьюри и его команды с пришельцами на Земле. В двухминутном ролике показали основных героев проекта, включая дочь Таноса Г’айу (Эмилия Кларк) и Гравик (Кингсли Бен-Адир) — лидера группировки инопланетян.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment
События «Секретного вторжения» развернутся на Земле и будут посвящены Нику Фьюри: в какой-то момент он узнаёт, что на Земле уже давно живут пришельцы-скруллы, способные превращаться в обычных людей. Бывший директор организации «Щ.И.Т.» решает положить этому конец и обращается к своим старым знакомым.
Премьера сериала «Секретное вторжение» состоится 21 июня 2023 года на Disney+. Шоу будет состоять из шести эпизодов: финальная серия выйдет в конце июля.
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