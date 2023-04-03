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Эксперты назвали все проблемы The Last of Us на ПК

Эксперты назвали все проблемы The Last of Us на ПК
Аудио-версия:
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Ремейк The Last of Us добрался до ПК с огромным количеством проблем. Несмотря на то, что сама игра отличная, её техническое состояние на ПК получилось очень плачевным.

Эксперты из Digital Foundry провели полный анализ ПК-версии проекта и рассказали о его основных болячках, а мы собрали из материала команды самое главное.

Какими проблемами страдает ПК-версия The Last of Us?

  • Naughty Dog будто просто скопировала систему управления памятью из версии для PS5, не беря во внимание, что у ПК отдельные пулы оперативной и видеопамяти
  • Случилось так, что у The Last of Us Part 2 более лучшие текстуры на PS4, чем у ремейка The Last of Us на ПК со средними настройками графики, но при этом на более мощном графическом процессоре
  • В некоторых моментах на PS5 в режиме производительности освещение лучше, чем в разрешении 4K на ПК
  • ПК-версия использует слишком много видеопамяти, но при этом качество графики явно этому не соответствует
  • Много проблем с текстурами и их качеством
  • Проблемы с нагрузкой на центральный процессор
  • Время загрузки на ПК значительно уступает версии игры для PS5
  • Проблемы с компиляцией шейдеров
  • Множество мелких проблем: дождь, проходящий внутрь зданий, проваливание под текстуры, зависания, вылеты и другое

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertianment.

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