Игрокам начали возвращать деньги за The Last of Us на ПК

Пользователи Reddit стали сообщать об оформлении возвратных средств за ремейк The Last of Us на ПК. Судя по всему, Valve и Naughty Dog решили возвращать деньги недовольным геймерам.

Отмечается, что вернуть средства за проект можно даже в том случае, если провести в нём больше двух часов. Обычно именно столько времени даёт Valve, чтобы ознакомиться с какой-либо игрой и в случае чего вернуть за неё деньги, но сейчас ситуация немного иная.

По словам геймеров, они провели в игре почти четыре часа и всё равно смогли получить деньги. Этот лояльный шаг со стороны авторов и Valve игроки оценили.

Состояние ремейка The Last of Us на ПК оставляет желать лучшего. Эксперты из Digital Foundry перечислили основные проблемы порта.