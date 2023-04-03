Новый выпуск «Что было дальше?» собрал 43 млн просмотров за два дня

Фанаты юмористического шоу «Что было дальше?» очень сильно ждали его возвращения. Спустя год, 1 апреля, вышел новый выпуск, который уже набрал более 43 млн просмотров всего за два дня.

Гостями свежего выпуска стали известный блогер Хасбулла Магомедов, наиболее известный как Хасбик, и бывший участник команды КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» Богдан Лисевский. Ведущим шоу снова выступил Нурлан Сабуров. Состав команды остался прежним: Тамби Масаев, Эмир Кашоков, Илья Макаров и Алексей Щербаков.

Напомним, теперь «Что было дальше?» будет выходить эксклюзивно на площадке «VK Видео». На YouTube удалили все прошлые выпуски, но их добавили в VK.

Когда выйдет следующий выпуск и кто станет его гостями, неизвестно.