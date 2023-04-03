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В онлайн-кинотеатрах России стали смотреть больше индийского кино

В онлайн-кинотеатрах России стали смотреть больше индийского кино
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По информации газеты «Коммерсантъ», число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах по итогам февраля выросло на 10-12%. Отмечается, что российские зрители переключились на индийский контент, поскольку голливудский отсутствует.

На «Кинопоиске» присутствуют 17 индийских фильмов и сериалов, а у Wink 37 фильмов и 70 сериалов. В последнем сервисе отмечают, что «RRR: Рядом ревёт революция», «Отряд», «Ури: Нападение на базу» и «Взлом» — самые популярные фильмы на платформе.

Однако рост интереса к индийскому контенту не означает, что онлайн-кинотеатры заполнятся только им. Это отметил директор департамента новых технологий J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Есть рост интереса к отдельным тайтлам, но это не определяющий тренд, не такой, что все библиотеки стали вдруг индийскими, корейскими или турецкими.
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Главная задача онлайн-кинотеатров — заместить голливудский контент чем-то другим. Например, тем же индийским.

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