Blizzard назвала Diablo 4 лучшей игрой серии

Diablo 4 — новая часть культовой франшизы Blizzard, которую с нетерпением ждут миллионы игроков по всему миру. Недавно в Blizzard и вовсе заявили, что четвёртая часть станет лучшей во всей серии.
Как отметил генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон, в этой игре есть всё, за что фанаты полюбили франшизу, и даже больше. Также он отметил, что в проекте лучший сюжет из всех частей Diablo.
В Diablo 4 есть всё то, что вам нравилось в предыдущих частях, и даже больше. В игре самая сильная история, и поэтому, если вы играете в Diablo ради сюжета, вы точно получите удовольствие.
По словам Фергюссона, разработчики пытались совместить современные элементы с теми классическими фишками, за которые Diablo и полюбилась. Род считает, что это удалось сделать.
Также все разработчики очень польщены тёплым приёмом бета-версии и общими впечатлениями от Diablo 4. Авторы знают, что фанаты любят их игру, и это подпитывает мотивацию.
Когда вы возвращаете что-то к жизни спустя, по сути, 11 лет, найти грань между уважением к прошлому и инновациями для будущего — это всегда сложный баланс. Это была действительно интересная дизайнерская задача, и я думаю, что команда проделала отличную работу.
Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 3 апреля 2023
-
11:58
-
11:20
-
10:49
-
09:55
-
09:37
-
09:16
-
08:40
-
04:22
-
02:45
- 2 апреля 2023
-
23:35
-
20:27
-
20:22
-
18:45
-
17:57
-
17:05
-
16:34
-
16:07
-
15:36
-
14:55
-
14:24
-
13:53
-
13:04
-
12:40
-
03:34
-
00:45
- 1 апреля 2023
-
18:52
-
18:13
-
17:45
-
17:15
-
16:44
-
16:05
-
15:28
-
14:50
-
14:07
-
13:52