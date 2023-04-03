«Это было невероятно»: появились первые отзывы о мультфильме Super Mario Bros.

Мультфильм Super Mario Bros. уже посмотрели некоторые зрители на премьере проекта в Лос-Анджелесе. Посмотревшие поделились своими первыми впечатлениями от картины — большинство зрителей осталось в восторге.

Критики и журналисты, увидевшие мультфильм, отмечают в нём большое количество пасхалок и отсылок. Также похвалили музыкальное сопровождение, качество анимации, сюжет и многое другое. Один из критиков отметил, что хочет получить полноценную кинематографическую вселенную по этому мультфильму.

Мы только что вышли из кинотеатра. Боже мой, это было невероятно.

Я не испытывал таких чувств к анимационному фильму со времён «ЛЕГО Фильма». Потрясающая анимация и музыка Брайана Тайлера. Это грандиозно. Дайте мне кинематографическую вселенную!

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Несмотря на восторженные отзывы, некоторых мультфильм не впечатлил. Журналист Gizmodo отметил, что картина была скучной и не особо развлекала. Хотя даже в своём отзыве он подчеркнул, насколько хорошо выглядит проект.

Несколько цельных сцен передают дух игры, но в основном это бестолковый сюжет, наполненный плохими шутками и плохими песнями. Это выглядит великолепно, но по большей части мне было скучно.

Мультфильм Super Mario Bros. выйдет уже 5 апреля, однако до России лента официально не доберётся.