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Видео: Тирион Ланнистер из «Игры престолов» оказался в мире «Ведьмака 3»

Видео: Тирион Ланнистер из «Игры престолов» оказался в мире «Ведьмака 3»
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Блогер eli_handle_b․wav выпустил новый ролик на своём YouTube-канале, в котором Тирион Ланнистер из «Игры престолов» оказывается в мире «Ведьмака 3». Герой переживёт немало приключений вместе с Геральтом из Ривии, сразится с Дикой Охотой и вновь поразит других персонажей своим красноречием.

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav/HBO/CD Projekt RED

Пожалуй, самый забавный момент в ролике — когда Тирион оказывается в небесной камере в Орлином гнезде. Эта локация есть как в мире «Игры престолов», так и в самом «Ведьмаке 3». Когда-то разработчики из CD Projekt RED добавили в игру тюремное помещение в качестве отсылки — и сейчас оно подошло как нельзя кстати.

Ранее eli_handle_b․wav выпустил множество видео, в которых персонажи из культовых фильмов и сериалов посещали видеоигры.

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