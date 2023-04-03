«Это было бы потрясающе»: фанаты надеются на ремейк Resident Evil 5

После успеха ремейка Resident Evil 2, Capcom поняла, как радовать фанатов и при этом очень хорошо зарабатывать. После его выхода последовал ремейк Resident Evil 3, а недавно вышла полностью обновлённая четвёртая часть франшизы.

После её выхода фанаты стали думать, будет ли Capcom делать ремейк Resident Evil 5, которая хоть и не такая устаревшая, как Resident Evil 4, но всё равно нуждается в ремейке.

В финале ремейка Resident Evil 4 нашли намёк на ремейк Resident Evil 5 в виде персонажа и места из игры. После этого фанаты ещё активнее стали надеяться, что Capcom обновит пятую часть франшизы. Официально авторы об этом не говорили.

На Reddit люди стали обсуждать Resident Evil как франшизу и выразили надежду на ремейк пятой части. Аудитория бы с радостью посмотрела на обновлённую «пятёрку».

Я бы хотел увидеть ремейк Resident Evil 5.

Чёрт. Представьте, если они действительно переделают пятую часть.

Ремейк Resident Evil 5 был бы просто потрясающим. Может быть, они могли бы лучше рассказать о Вескере.

Resident Evil 5 — пятая часть франшизы, вышедшая в 2009 году. Игра получила высокие оценки от критиков и тёплый приём аудитории.