В России выйдет фильм «Уикенд с батей» — комедия с Робертом Де Ниро

Киностудия Lionsgate выпустит ещё один свой фильм в России. Комедия About My Father («О моём отце») получила российское название «Уикенд с батей» — лента выйдет в прокат страны уже 1 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate Movies

Фильм расскажет о молодом человеке, который знакомит семью невесты с отцом-иммигрантом. Тот приезжает к сыну на выходные и превращает знакомство в настоящее культурное противостояние. Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец», «Славные парни») и Себастьян Манискалко («Зелёная книга»).

«Уикенд с батей» — уже второй фильм киностудии Lionsgate, который официально выйдет в России. Ранее компания уже выпустила в стране «Джона Уика 4», который ставит новые рекорды серии.