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Первые показы фильма «Подземелья и драконы» в России начнутся на днях

Первые показы фильма «Подземелья и драконы» в России начнутся на днях
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Мировой прокат фильма «Подземелья и драконы» начался 31 марта, однако из-за того, что Paramount Pictures приостановила деятельность в России, официально в стране ленту не показывают.

Газета «Известия» сообщила, что «Подземелья и драконы» отечественные кинотеатры будут показывать неофициально. Ждать показ фильма стоит не раньше чем через неделю после официального релиза, а самые ранние показы намечены на 6 апреля.

То есть до России фильм доберётся всего через неделю после мирового релиза. В нынешних реалиях это очень короткие сроки.

Сюжет ленты рассказывает о том, как группа героев сражается со злом, чтобы не дать тьме окутать мир. Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант и другие.

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