«Человек-муравей 3» не смог собрать даже $ 500 млн — это худший результат Marvel за годы

По итогам уже седьмой недели проката сборы «Человека-муравья и Осы: Квантомания» достигли отметки в $ 471 млн. Судя по темпам проката, лента так и не доберётся даже до $ 500 млн — это худший результат в киновселенной Marvel за многие годы.

Меньше было только у «Вечных» ($ 402 млн), у «Чёрной вдовы» ($ 379 млн) и у «Шан-Чи и легенда десяти колец» ($ 432 млн). Стоит отметить, что это были отдельные фильмы внутри франшизы, а не третьи картины про известного супергероя.

Таким образом, «Человек-муравей 3» не соберёт и половины от сборов «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($ 955 млн), а также серьёзно уступит «Чёрной Пантере: Ваканда навеки» ($ 859 млн) и «Тору: Любовь и гром» ($ 760 млн). Более того, триквел собрал меньше прошлых картин о супергерое — первая в 2015 году заработала $ 519 млн, а вторая добралась до отметки в $ 622 млн.

При этом эксперты отмечают, что хоронить киновселенную Marvel ещё очень рано. Ближайшим крупным релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» — прокат фильма стартует 3 мая. Аналитики считают, что именно по нему стоит оценивать нынешнюю популярность франшизы у мировой аудитории.