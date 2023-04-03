Издание The New York Times отказалось оплачивать подписку в «Твиттере» и лишилось галочки
Поделиться
По информации издания Bloomberg, официальный аккаунт известной газеты The New York Times в «Твиттере» с 55 млн подписчиков потерял свою синюю галочку верификации. Теперь аккаунт выглядит так, как на скриншоте ниже.
Фото: Twitter
Это случилось из-за того, что редакция The New York Times отказалась платить за подписку. После этого сам Илон Маск назвал публикации газеты диареей.
Настоящая трагедия The New York Times в том, что их пропаганда совсем не интересует. Кроме того, их новостная лента — это диарея. Это невозможно читать. У них было бы гораздо больше настоящих подписчиков, если бы они публиковали свои лучшие статьи.
Напомним, для получения синей галочки верификации пользователи должны платить $ 8 (примерно 620 рублей), а для получения организациям оранжевой галочки нужно платить как минимум $ 1 тыс. (примерно 77 тыс. рублей).
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
15:05
-
14:49
-
14:41
-
14:13
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:04
-
12:41
-
12:36
-
11:58
-
11:20
-
10:49
-
09:55
-
09:37
-
09:16
-
08:40
-
04:22
-
02:45
- 2 апреля 2023
-
23:35
-
20:27
-
20:22
-
18:45
-
17:57
-
17:05
-
16:34
-
16:07
-
15:36
-
14:55
-
14:24
-
13:53
-
13:04
-
12:40
-
03:34
-
00:45
Партнерский контент