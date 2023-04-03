Издание The New York Times отказалось оплачивать подписку в «Твиттере» и лишилось галочки

По информации издания Bloomberg, официальный аккаунт известной газеты The New York Times в «Твиттере» с 55 млн подписчиков потерял свою синюю галочку верификации. Теперь аккаунт выглядит так, как на скриншоте ниже.

Фото: Twitter

Это случилось из-за того, что редакция The New York Times отказалась платить за подписку. После этого сам Илон Маск назвал публикации газеты диареей.

Настоящая трагедия The New York Times в том, что их пропаганда совсем не интересует. Кроме того, их новостная лента — это диарея. Это невозможно читать. У них было бы гораздо больше настоящих подписчиков, если бы они публиковали свои лучшие статьи.

Напомним, для получения синей галочки верификации пользователи должны платить $ 8 (примерно 620 рублей), а для получения организациям оранжевой галочки нужно платить как минимум $ 1 тыс. (примерно 77 тыс. рублей).