Хакеры взломали лаунчер Escape from Tarkov и рекламировали читы при запуске игры

На прошлой неделе группа хакеров взломала лаунчер Escape from Tarkov. Судя по всему, целью злоумышленников стала реклама читов — соответствующее объявление со ссылкой на сайт по покупке нечестных программ увидели сотни тысяч геймеров при запуске игры.
Реклама читов в лаунчере Escape from Tarvok
Фото: Reddit
Разработчики быстро исправили это недоразумение, однако в сообществе игры на Reddit начался настоящий бум. Пользователи недоумевают, как именно хакеры смогли взломать лаунчер сетевого проекта. Кроме того, геймеры вспомнили и недавний скандал с невероятным количеством читеров в игре.
Разработчики из Battlestate Games также заявили, что в результате взлома учётные записи игроков и другая важная информация не утекла в руки хакерам. Впрочем, судя по ответам пользователей, они сомневаются в этих словах — как и в работе античита, который, по их мнению, не справляется со своей задачей.
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