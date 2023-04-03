Вышел первый трейлер фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2». В продолжении вновь сыграет Крис Хемсворт — звезда фильмов Marvel. Сценарий картины написал режиссёр последних «Мстителей» Джо Руссо, а поставил ленту Сэм Харгрейв — он работал над первой частью.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События «Операции по спасению 2» развернутся вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Судя по первому трейлеру, задача действительно окажется не из лёгких.

Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix. Ранее в онлайн-кинотеатре уже вышло несколько крупных картин, включая комедийный детектив «Загадочное убийство 2» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.