Моддер исправил вылеты и улучшил работу The Last of Us на ПК

Пользователь сайта Nexus Mods под ником desconection устал ждать исправлений ПК-порта The Last of Us и выпустил модификацию, которая использует для запуска набор API Vulkan. Автор заявил, что мод устраняет вылеты, повышает производительность и стабильность игры.

И, судя по первым отзывам игроков, модификация действительно помогла некоторым пользователям. Особенно автора благодарят владельцы видеокарт NVIDIA: в их случае игра действительно начинает работать намного лучше.

У модификации есть один недостаток: для корректной работы требуется провести ещё одну компиляцию шейдеров, которая может занять до нескольких часов. Создатель предупреждает, что во время этого процесса игра может несколько раз вылететь.

Скачать мод от пользователя desconection можно на сайте Nexus Mods. Загруженные файлы необходимо распаковать в папку с игрой.