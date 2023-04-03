Массажист, оплата скинов и пиццы — компьютерный клуб открыл вакансию геймера-тусовщика
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Один из московских компьютерных клубов опубликовал в Сети вакансию «геймера-тусовщика». В обязанности нового сотрудника будут входить совместная игра с посетителями, их поддержка, а также дегустация коктейлей и тестирование ПК.
В объявлении указано, что оклад составит 80 тыс. рублей, а общая зарплата может составить до 205 тыс. рублей (премию обещают за каждый выигранный матч). В список бонусов также входят массажист, оплаченная доставка пиццы или роллов, проверка здоровья и покупка скинов на личный аккаунт.
Фото: HH.ru
Геймеру предстоит по 12 часов проводить время в клубе, улучшая настроение гостей — играть с ними в одной команде, морально поддерживать при достижении новых званий, а также обсуждать игровые и киберспортивные новости.
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