Фото: безумные Леди Гага и Хоакин Феникс на съёмках «Джокера 2»

В Сети продолжают появляться новые фотографии со съёмок «Джокера 2», которые прямо сейчас идут в Нью-Йорке. В этот раз фотографы запечатлели Леди Гагу и Хоакина Феникса в безумных образах: судя по всему, на прошлых выходных снимались их совместные сцены.
Леди Гага и Хоакин Феникс на съёмках «Джокера 2»
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Фото: GC Images
Это далеко не первые кадры, которые просочились в интернет после старта съёмок. Ранее Леди Гага уже побывала на знаменитой лестнице в Нью-Йорке, на которой Хоакин Феникс исполнил знаменитый танец Джокера в оригинальной картине.
Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.
- 3 апреля 2023
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