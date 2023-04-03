Актёры мультфильма Super Mario Bros. сыграли друг против друга в Mario Kart 8
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В преддверии мировой премьеры мультфильма Super Mario Bros. по мотивам культовой серии видеоигр «Марио» на YouTube-канале IGN вышло видео с актёрами озвучки, в котором они сразились в гоночном симуляторе Mario Kart 8.
В небольшом соревновании приняли участие Чарли Дэй (озвучил Луиджи), Джек Блэк (Боузер) и Киган-Майкл Кей (Тоад). Каждый использовал своего персонажа, в итоге из трёх актёров лучшим стал Джек Блэк.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.
Мультфильм по игре Super Mario Bros. уже получил высокие оценки от критиков и геймеров, которые особенно выделяют в ленте большое количество отсылок. Премьера в мировых кинотеатрах намечена на 5 апреля, в России лента не выйдет.
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