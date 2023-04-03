По мотивам серии файтингов Street Fighter снимут фильм и сериал

Кинокомпания Legendary Pictures приобрела права на выпуск фильмов и сериалов по мотивам серии файтингов Street Fighter. В сделке указано, что в создании проектов примет участие в том числе Capcom — разработчики оригинальной франшизы.

Legendary Pictures пока не объявляла конкретных планов по экранизации Street Fighter. Представители компании лишь отметили, что продолжат развивать вселенную в разных направлениях. Ранее по мотивам SF уже вышло две экранизации: в 1994 году с Жан-Клод Ван Даммом и в 2009 году со звездой сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. За 36 лет по франшизе вышло более 20 игр, включая пять номерных частей и множество спин-оффов. Ближайшей игрой в серии станет Street Fighter 6 — она выйдет 2 июня.