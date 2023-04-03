Дуэйн Джонсон анонсировал фильм по мультику «Моана»

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На канале студии Walt Disney вышел ролик с участием популярного актёра Дуэйна Джонсона — он неожиданно рассказал о начале работы над live-action фильмом, который станет переосмыслением мультфильма «Моана».

Наряду с Джонсоном продюсерами ленты станут Дэни и Хирам Гарсия, а одним из исполнительных продюсеров станет Аулии Кравальо, которая исполнила роль Моаны в оригинале.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney.

Как и анимационная «Моана», художественный фильм расскажет о традициях народов островов Тихого океана глазами девушки, которая готова двигаться вперёд в поисках нового.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.