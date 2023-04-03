Рекорд на фоне анонса CS2 — за месяц игроки в CS:GO потратили почти $ 100 млн на кейсы

Аналитический сервис CS:GO Case Tracker сообщил, что в марте 2023 года пользователи открыли более 39,4 млн кейсов с косметическими предметами в актуальной версии шутера.

Это на 44% больше, чем в феврале — прошлый месяц стал рекордным в истории CS:GO, но март установил новое достижение. Всего игроки потратили на кейсы более $ 98,6 млн.

Фото: CS:GO Case Tracker

Аналитики и простые пользователи сходятся во мнении, что рекорда удалось достичь на фоне интереса геймеров к игре после релиза Counter-Strike 2. Ранее Valve пообещали перенести и улучшить графику всех скинов из CS:GO.

Через несколько дней после анонса бета-версии шутера на движке Source 2 в игру одновременно зашли более 1,5 млн геймеров — это уже седьмое подобное достижение с начала 2023 года.