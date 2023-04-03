Рекорд на фоне анонса CS2 — за месяц игроки в CS:GO потратили почти $ 100 млн на кейсы

Аналитический сервис CS:GO Case Tracker сообщил, что в марте 2023 года пользователи открыли более 39,4 млн кейсов с косметическими предметами в актуальной версии шутера.
Это на 44% больше, чем в феврале — прошлый месяц стал рекордным в истории CS:GO, но март установил новое достижение. Всего игроки потратили на кейсы более $ 98,6 млн.
Фото: CS:GO Case Tracker
Аналитики и простые пользователи сходятся во мнении, что рекорда удалось достичь на фоне интереса геймеров к игре после релиза Counter-Strike 2. Ранее Valve пообещали перенести и улучшить графику всех скинов из CS:GO.
Через несколько дней после анонса бета-версии шутера на движке Source 2 в игру одновременно зашли более 1,5 млн геймеров — это уже седьмое подобное достижение с начала 2023 года.
- 3 апреля 2023
-
21:18
-
21:04
-
20:54
-
20:21
-
20:16
-
19:33
-
19:20
-
18:59
-
18:41
-
18:04
-
18:02
-
17:40
-
17:23
-
17:20
-
16:56
-
16:45
-
16:38
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:38
-
15:35
-
15:05
-
14:49
-
14:41
-
14:13
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:04
-
12:41
-
12:36
-
11:58
-
11:20
-
10:49