Команда из России впервые за полтора года вышла на мэйджор по Rainbow Six

Российский состав Virtus.pro по тактическому шутеру Rainbow Six: Siege одержал волевую победу над WYLDE (4:7, 7:5, 7:2) в полуфинальном матче Europe League — главной европейской лиги по R6.
Таким образом, VP обеспечила себе минимум второе место на Europe League и место на глобальном турнире BLAST R6 Major Copenhagen 2023, который пройдёт в Дании с 24 апреля по 7 мая.
Фото: Liquipedia
Ранее команды из России пропустили чемпионат мира по Rainbow Six в феврале этого года и три мэйджор-турнира подряд. В последний раз отечественный коллектив был представлен на подобном чемпионате в ноябре 2021-го — в тот состав Team Empire входили четыре из пяти игроков текущего ростера Virtus.pro.
Ранее авторы Rainbow Six сняли санкции с Virtus.pro — в прошлом сезоне российская команда выступала под нейтральным тегом Outsiders.
- 3 апреля 2023
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