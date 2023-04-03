Фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом выйдет в ноябре

Apple объявила дату релиза «Наполеона» — нового фильма Ридли Скотта, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс («Джокер»). Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Помимо «Наполеона», Apple также выпустит этой осенью «Убийц цветочной луны» — новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Премьера картины состоится 20 октября.